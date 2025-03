A Polícia Militar de São Paulo informou que está analisando as imagens da abordagem policial que resultou na agressão do jovem. Segundo a corporação, os agentes envolvidos utilizavam câmeras corporais e o material será avaliado para esclarecer os fatos.

Briga de torcidas: 10 pessoas são liberadas em audiência de custódia; VEJA



Jovem é espancado por PMs durante abordagem em São Paulo; veja vídeo

Abordagem começou após ordem para descartar cigarro

Segundo o boletim de ocorrência, Leonardo estava conversando e fumando com amigos em frente à sua casa após retornar do trabalho como ajudante de caminhoneiro. Uma viatura se aproximou e um dos policiais ordenou que ele jogasse fora o cigarro. O jovem hesitou, mas atendeu ao pedido.

Em seguida, os agentes exigiram que ele colocasse as mãos para trás. Leonardo afirma que, nesse momento, começaram a apertar sua mão com força, machucando seu pulso. Com a chegada de reforços, ele foi agredido com socos e chutes. Depois da abordagem, precisou ser levado ao pronto-socorro da Vila Moraes, com o lado esquerdo do rosto desfigurado.