Entre os novos destaques estão os personagens Johnny Cage , que ganha vida com a interpretação de Karl Urban; Kitana , vivida por Adeline Rudolph; e Shao Kahn , por Martyn Ford.

‘Mortal Kombat 2’: veja novas imagens do filme

'Mortal Kombat 2': novo filme traz Shao Kahn, Kitana e Johnny Cage Crédito: Entertainment Weekly/Divulgação

Na nova trama, o lutador Cole Young, interpretado por Lewis Tan, está em busca de novos guerreiros para ajudá-lo a combater as forças do mal. O primeiro filme da franquia “Mortal Kombat” segue disponível no streaming Max.