Mostra Sesc de Cinema abre inscrições para edição 2025

Apenas residentes de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo podem se inscrever e concorrer em três categorias diferentes: Panorama Brasil, Panorama Infantojuvenil e Panorama Estadual.

O Ceará não está incluído na lista de estados onde os residentes estão aptos a participar. A premiação para os selecionados vai de R$ 3.500 a R$ 7.500.



Os filmes serão exibidos em seus respectivos estados de origem, com exceção da Região Norte, que realizará um Panorama Regional, reunindo as obras selecionadas nos estados participantes da região.



Os selecionados serão divulgados em julho. As produções vencedoras do Panorama Brasil e do Panorama Infantojuvenil terão uma exibição especial em setembro, em uma mostra nacional, antes de iniciarem uma circulação de um ano pelas unidades do Sesc em todo o País.



História da Mostra Sesc de Cinema

A mostra foi lançada em 2017 e busca incentivar a produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição. "O projeto contribui para a promoção de novos cineastas de todo o País, além de priorizar a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados à realidade e à pluralidade cultural do Brasil. Na última edição, 12 obras gaúchas foram selecionadas para o Panorama Estadual e um filme foi exibido no circuito nacional", explica o material de divulgação da mostra.



8ª edição da Mostra Sesc de Cinema

Inscrições: de terça-feira, 18 de março, até 15 de abril

Resultado: até 1º de julho de 2025

Edital e mais informações: no site