Jorge Vercillo celebra carreira com show em Fortaleza em junho

Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com show especial em Fortaleza no mês de junho

O músico Jorge Vercillo vem a Fortaleza para apresentação especial no mês de junho no Iguatemi Hall. Conhecido por canções românticas que se tornaram sucesso nacional, o artista carioca celebra seus 30 anos de carreira com a turnê “JV 30”.

