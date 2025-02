Preta Gil canta música inédita de filme que discute câncer de mama

Preta Gil interpreta música inédita do filme "Câncer com Ascendente em Virgem" / Crédito: Divulgação

Com previsão de estreia para 27 de março, o filme “Câncer com Ascendente em Virgem” tem música inédita gravada por Preta Gil, que vive o tratamento de câncer colorretal. A canção "Tudo Vai Passar" norteia a história de vida da produtora Clélia Bessa, diagnosticada com a doença na mama. Relacionado | Preta Gil celebra alta hospitalar: "Ainda tenho muito que viver"

Com direção de Jeniffer Dias e participação de Clélia Bessa e Rosane Svartman, o clipe de "Tudo Vai Passar" foi gravado em julho de 2024, meses antes da última internação de Preta Gil. A gravação que acompanha a música conta com um depoimento da artista, que destaca a sua "vontade de viver".