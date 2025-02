Cacá Diegues e Fagner escreveram música para filme

Intitulada de “Ave Noturna” , a composição de 1973 integra o longa-metragem “Joanna Francesa”. Em parceria com Fagner, Diegues compôs parte da trilha sonora - que dois ano depois, em 1975, foi regravada e deu título ao disco do cantor cearense.

Além de Fagner, a trilha sonora do filme reúne os vocais de Jeanne Moreau e Chico Buarque , sob os arranjos de Luiz Eça e Roberto Menescal.

A obra dirigida por Diegues retrata a vida da francesa Joanna, que é a dona de um bordel em São Paulo na década de 1930. No enredo, um cliente alagoano se apaixona por ela e decide levá-la para sua fazenda de cana-de-açúcar.

O álbum do cantor cearense, que foi intitulado com o nome da canção, foi o segundo de sua discografia e apresenta dez faixas .

No terreno do brasileiro, Joanna entra em contato com costumes que a introduzem a uma cultura que nunca havia conhecido antes, assim a protagonista assume a liderança da família.

Protagonizado pela atriz francesa Jeanne Moreau, o longa reúne nomes do cinema brasileiro como Tetê Maciel; Carlos Kroeber; Eliezer Gomes; Ney Santanna e Beto Leão.