Gaby Amarantos lança música sobre força da mulher amazonense

Confira música "Mulher da Amazônia" no YouTube:

"Admiração mútua"

Segundo Gaby, em entrevista exclusiva para O POVO, a parceria entre ela e Zaynara surgiu por uma "admiração mútua". "Quando eu escrevi essa música, com o desejo de homenagear a beleza, a potência das mulheres do Norte, ela (Zaybara) foi o primeiro nome que me veio à mente, porque acho que ela representa muito bem esse momento lindo que a gente tá vivendo com a nossa música", diz a paraense.

"A gente queria poder cantar para o Brasil inteiro a potência da mulher da Amazônia. Foi assim que nasceu essa música, esse clipe, tão lindos e tão necessários pra gente poder dançar, flutuar, botar os cabelos no vento e ser muito feliz", complementa.