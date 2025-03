Maria Bethânia interrompe show e pede "respeito" após falha em som

Maria Bethânia durante apresentação no Rio de Janeiro quando interrompeu o show por problemas técnicos / Crédito: Reprodução/X

Uma baixa qualidade no equipamento de som levou a cantora baiana Maria Bethânia a interromper um show e pedir “respeito”. O caso aconteceu nesse sábado, 15, na Rio de Janeiro, durante o penúltimo show da turnê da artista com o irmão, Caetano Veloso. Vídeos das falas da cantora viralizaram nas redes sociais. Um deles mostra o início do problema. Bethânia alega que o microfone dela fora trocado e isso significava “um chiado” no ouvido. “Não é absolutamente nada o som que eu estava cantando. Querem me desafiar”, disse.

Veja abaixo o vídeo do ocorrido

Bethânia soltando os raios de Oyá na banda. ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/PcOplWFK5I — Rafael Marchon (@rafaelmarchon) March 16, 2025