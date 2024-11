Evento na UFC com Maria Bethânia terá apresentações musicais; veja

Maria Bethânia recebe título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em cerimônia nesta sexta-feira, 15 de novembro

Nesta sexta-feira, 15, a Universidade Federal do Ceará (UFC) promove a cerimônia de entrega do título Doutora Honoris Causa à cantora Maria Bethânia .

Realizado na Concha Acústica da UFC, localizada no bairro Benfica, o evento tem início às 17h30min, e contará com programação musical no qual artistas cearenses vão apresentar canções da MPB.