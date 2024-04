Turnê de Caetano e Maria Bethânia ganha novas datas; veja onde

Após os ingressos dos shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia esgotarem apenas 1 hora depois da abertura das vendas, a turnê dos irmãos irá ganhar novas datas.

De acordo com anúncio feito pela produtora Live Nation nas redes sociais, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo vão ganhar novos shows.

As novas apresentações dos artistas na capital carioca acontecerão nos dias 10 e 11 de agosto, sábado e domingo, respectivamente. Já em São Paulo, o evento ocorre no dia 15 de dezembro, um domingo.