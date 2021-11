Filme cearense "Pacarrete" é o grande vencedor do 20º GP do Cinema

O filme cearense "Pacarrete", de Allan Deberton, é o grande vencedor do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, cuja cerimônia ocorreu na noite deste domingo, 28. Finalista em 15 categorias da premiação, o longa-metragem ganhou oito prêmios: Melhor longa-metragem de comédia, Melhor filme pelo voto popular, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte e Melhor maquiagem, além dos prêmios de Melhor Atriz para a protagonista Marcélia Cartaxo e Melhor Ator Coadjuvante para João Miguel. Apesar de não ter levado a categoria de Melhor Longa-Metragem Ficção, que ficou com "A Febre", de Maya Da-Rin, "Pacarrete" conquistou o maior número de prêmios da noite.

A narrativa é inspirada na história real de uma bailarina de Russas que sonha em se apresentar para o público da cidade, mas é incompreendida pelas pessoas e pelo poder público. Ao lado de "Boca de Ouro", de Daniel Filho, "Pacarrete" é um dos filmes com maior número de indicações deste ano e coroa uma trajetória de sucesso que começou em 2019, quando o longa foi um dos brasileiros a concorrer no Festival Internacional de Cinema de Xangai daquele ano.

Ao longa da trajetória por festivais, o filme cearense sagrou-se grande vencedor do 47º Festival de Gramado e conquistou o público com exibições especiais durante o 29º Cine Ceará.

A estreia nos cinemas ficou para 2020 e foi impactada pelo contexto da pandemia, mas o filme conseguiu espaço, repercussão e público com a retomada das salas. Em abril, o longa cearense ainda venceu sete categorias no Festival Sesc Melhores Filmes, em votação de público e da crítica.

Jeferson De ganhou o prêmio de Melhor Direção por "M8 - Quando a morte socorre a vida", Marcos Palmeira recebeu o prêmio de Melhor Ator por "Boca de Ouro" e Hermila Guedes foi eleita a Melhor Atriz Coadjuvante por "Fim de Festa". Na categoria Melhor Série Ficção TV Paga/OTT, que premia obras dos serviços de streaming, o vencedor foi "Bom Dia, Verônica", da Netflix. Já "Sob Pressão - Plantão Covid" levou como Melhor Série de Ficção TV Aberta.







