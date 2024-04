'A Hora da Estrela' é digitalizado e terá nova estreia nos cinemas

A versão digitalizada do filme terá nova estreia no dia 16 de maio de 2024 nos cinemas brasileiros.

A Sessão Vitrine Petrobras anuncia a digitalização e novo lançamento do filme “A Hora da Estrela” . A produção cinematográfica nacional é uma releitura do livro de Clarice Lispector que carrega o mesmo nome.

Além disso, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) nomeou o longa-metragem como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

A digitalização do trabalho está aos cuidados de Débora Butruce, curadora e responsável pelos filmes de patrimônio cultural do projeto “Sessão Vitrine Petrobras”. O lançamento do filme passará pelos cinemas de mais de 20 cidades no país a preços acessíveis.

