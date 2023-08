Dragão do Mar anuncia mudança na gestão do Cinema do Dragão

Novo gestor do Cinema do Dragão, Fabio Rodrigues Filho assume programação e gestão das salas do equipamento Crédito: divulgação

O Cinema do Dragão terá à frente da curadoria e programação a partir deste mês o pesquisador, crítico e montador baiano Fabio Rodrigues Filho. Ele sucede a crítica, professora e curadora capixaba Kênia Freitas no cargo. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 28. Pesquisador da história do cinema brasileiro a partir de atores negros, Fábio atuou na comissão de seleção de diferentes eventos de audiovisual pelo País, como FestCurtasBH, Festival Internacional do Audiovisual Negro e CachoeiraDoc. Além da pesquisa e da curadoria, ele também é realizador dos filmes "Tudo que é apertado rasga" (2019) e "Não vim no mundo pra ser pedra" (2022), além de trabalhar como montador, crítico, cineclubista e cartazista.