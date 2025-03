Clima de Copa do Mundo: Fernanda Torres marca 2º dia de Carnaval

Foliões usavam diversos adereços com frases referentes à atriz e ao Oscar; manifestações políticas também estiveram presentes no polo Benfica

O público que estava na Praça João Gentil, no polo Benfica, foi na contramão quando Fernanda Torres disse que não queria “clima de Copa do Mundo” sobre a sua indicação de melhor atriz ao Oscar.

Manifestação política

A família de Clarice Ziemtarski, 64, escolheu o tema “Testemunhas de Marx” para ser a fantasia deste Carnaval. De acordo com a professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), a fantasia faz alusão ao avanço das igrejas e das religiões no Brasil.

“A gente compreende, mais do que nunca, que é a hora de ler (Karl) Marx e compreender que os meios de produção devem estar na mão de todos os trabalhadores brasileiros”, explica.

Além das netas, Joana de Bragança, 17, e Maria Flor de Bragança, 10, a professora estava acompanhada de sua orientanda de pós-doutorado, Fernanda Nascimento, 40.

Pet no Carnaval

Outro ponto alto da festa é a presença dos companheiros de quatro patas. “Ela é a cachorra mais feliz do mundo”. A frase se refere à Safira, a cadelinha de cinco anos do comerciante Kelder Chaves, 47. Vestida de com uma saia vermelha de tule com bolinhas pretas, em um verdadeiro clima de Carnaval, a pet chamou atenção no meio dos foliões.

Kelder conta que o encontro com o animal se deu na troca de meia cachaça e uns caranguejos. “Ela me acompanha em todo canto, nas festas populares, na Mocinha, nos pré-Carnavais, nos bares e ela ainda anda de moto”, disse o comerciante.

Kelder Chaves e sua pet Safira curtem Carnaval no Benfica neste domingo, 2 Crédito: Révinna Nobre

Teve para o humor também

De longe, foi possível ver a artista Mila Frota, de 28 anos, prateada. A foliã decidiu ir fantasiada de Freddy Mercury Prateado, o “homem prateado”, personagem emblemático do ator e humorista Eduardo Sterblitch.

A inspiração veio de um vídeo da internet. “O Carnaval é esse momento que a gente tem permissão para se montar do jeito que a gente quiser”.

A artista conta que foi de ônibus até o polo carnavalesco. “Eu passei pelo Terminal da Parangaba, então terão vídeos, com certeza, dessa aparição”, contou rindo.

Para a produção, Mila usou óleo corporal e purpurina. “Vale à pena, a galera para, tira uma onda, a gente tira uma onda também, é muito legal”.