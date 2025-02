'The Chosen' estreia em novo streaming após sair da Netflix; entenda

Nova temporada de "The Chosen" tem estreia marcada para 28 de março nos Estados Unidos e 10 de abril no Brasil

A série "The Chosen", que deixou o catálogo da Netflix no final de 2023, já tem novo espaço. O produtor Dallas Jenkins anunciou em seu Instagram que assinou um contrato com a Amazon MGM Studios, responsável por transmitir a série na plataforma Amazon Prime Video.

Com a mudança, a nova temporada de "The Chosen" tem sua estreia marcada para 28 de março nos Estados Unidos e 10 de abril no Brasil.