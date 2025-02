Diretor de "Parasita" apresenta em Berlim novo filme sobre corrida espacial que zomba de Musk

A aguardada produção será exibida fora de competição durante o Festival de Berlim, após sua estreia mundial na quinta-feira em Londres. A comédia chegará aos cinemas no dia 5 de março.

O diretor sul-coreano Bong Joon Ho, conhecido por seu premiado filme "Parasita", apresenta neste sábado (15) na Berlinale "Mickey 17", uma comédia sobre a corrida espacial que critica de forma satírica as ambições de bilionários como Elon Musk.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É uma história que se passa no futuro, mas também poderia acontecer no presente ou no passado", declarou Bong Joon Ho neste sábado, em uma coletiva de imprensa antes da exibição em Berlim.