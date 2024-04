Financiada por fãs, série "The Chosen" leva milhares aos cinemas brasileiros

Com milhões de fãs espalhados pelo mundo, a série "The Chosen: os escolhidos", criada por Dallas Jenkins, saiu do streaming e está lotando as salas de cinema do Brasil. Em apenas dois dias de exibição, mais de cem mil pessoas assistiram os dois primeiros episódios, que ficaram em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. As informações são do UOL.



A primeira temporada da série foi gravada com um financiamento. Estima-se que o apoio dos fãs tenham financiado cerca de US$ 100 milhões em custos do projeto.