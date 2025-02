Guimarães Rosa é tema de colóquio gratuito na Bece em fevereiro

Colóquio sobre Guimarães Rosa é iniciativa do Clube de Leitura Conversa e ocorre no sábado, 22, na Bece

No sábado, 22, a partir das 9 horas, a biblioteca receberá a professora Sarah Diva, a bibliotecária Maura Isidório e a professora Marcilene Gaspar para debater e rememorar o livro “Grande Sertão: Veredas” , obra emblemática do escritor brasileiro João Guimarães Rosa.

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) será palco para o colóquio "Um passeio por Grande Sertão: Veredas" , iniciativa do Clube de Leitura Conversa.

Na ocasião, serão exploradas a vida e a obra do autor, além do debate em torno de neologismos, fluxo de consciência e os questionamentos existenciais , característicos da obra de Guimarães.

O evento é gratuito, com inscrições prévias que já foram preenchidas em sua totalidade , e espera um público aproximado de 70 pessoas no sábado pela manhã.

“Buscamos fomentar a leitura como uma prática social e contribuir para formar uma nova geração de leitores, promovendo a ampliação do repertório e o desenvolvimento do senso crítico”, afirma Rosa.

Hoje, a caminho do quarto ano de atividades literárias, o grupo busca incentivar a produção de textos por parte dos membros do clube, ampliar a divulgação da literatura e instigar a formação de novos leitores .

Ainda, a fim de alimentar o cenário literário local , todos os anos, o grupo contempla um autor(a) do próprio grupo no planejamento de leituras.

Com calendário bimestral definido, as obras a serem trabalhadas são previamente escolhidas de forma coletiva. Como próxima leitura, o sucesso literário "Ainda estou aqui" , de Marcelo Rubens Paiva.

Viabilizando encontros, o Clube de Leitura oferece conversas entre leitores e autores , como a que aconteceu com Stênio Gardel , ao final de 2024, e uma planejada para 2025, com Raymundo Netto.

“O livro fala sobre processos decisórios e questionamentos humanos que são atemporais. Sobretudo para a juventude, mas, independente da idade, essas são questões que fazem com que o livro seja extremamente atual. Se você ler Guimarães Rosa daqui a 100 anos, você continuará lidando com perguntas inerentes ao ser humano e que não estarão respondidas”, explica.

A mediadora menciona, ainda, o papel fundamental que os clubes de leitura possuem na formação e manutenção dos leitores.

“Existe um processo de socialização na leitura, são momentos de encontro. Compartilhar o que as obras suscitam para cada um, a partir de seus repertórios e vivências, faz com que os clubes de leitura tenham um papel de humanidade, aproximando as pessoas”, pontua Maura, que também é orientadora da Célula do Livro, Leitura e Literatura (Celiv), vinculada à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE).

Colóquio "Um passeio por Grande Sertão: Veredas"