De Bia Lessa, nova adaptação de 'Grande Sertão' chega a Fortaleza

Com estreia nesta terça, 19, no Cineteatro São Luiz, o filme "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho" estará em cartaz em Fortaleza entre os dias 21 e 24 de novembro Crédito: Divulgação/ Plano Pirmeiro

Inspirado no clássico "Grande Sertão: Veredas", o longa-metragem "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho", dirigido por Bia Lessa, estreia em Fortaleza nesta terça-feira, 19, às 18h30min, no Cineteatro São Luiz. A primeira sessão será gratuita e contará com um debate com Beatriz Furtado, Silviano Santiago, Marcelo Magalhães, Max Eluard, Bia Lessa, Luiza Lemmertz, Clara Lessa e mediação de Duarte Dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O título do filme é uma das frases memoráveis do livro, que narra a trajetória do jagunço Riobaldo enfrentando seus demônios em meio às guerras no sertão mineiro.

A produção do longa foi realizada pela 2+3 Produções, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, RioFilme, 2+2 Comunicações e em parceria com Quanta, Effects Film e O Grivo. Assista o trailer de "O Diabo na Rua no Meio do Redemunho": Clique aqui para assistir no Youtube O filme é o resultado de quase 20 anos de imersão de Bia Lessa na obra-prima de Guimarães Rosa (1908–1967). A primeira produção pública da artista inspirada no autor foi em uma exposição no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, com textos do escritor. Posteriormente, Lessa adaptou o livro para o teatro, com apresentações em Fortaleza e em diversas capitais brasileiras. Durante a pandemia, entre 2020 e 2022, ela revisitou as histórias de Riobaldo, desta vez para o cinema, contando com o mesmo elenco da peça.

O elenco do filme inclui Caio Blat, Luiza Lemmertz, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Clara Lessa, José Maria Rodrigues, Lucas Oranmian, Daniel Passi, Elias de Castro e Balbino de Paula. A obra estará em cartaz no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão entre os dias 21 e 24 de novembro. Bia Lessa participa de programação especial no Cinema do Dragão No dia 21 de novembro, às 18 horas, a cineasta Bia Lessa e as atrizes Luiza Lemmertz e Clara Lessa participarão da abertura de uma sessão, inaugurando a chegada do filme ao Cinema do Dragão.