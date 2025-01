Bece homenageia escritoras negras na primeira edição do Baile da Conceição

FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-01-2025: Primeira edição do Baile da Conceição, na BECE. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) realizou a primeira edição do Baile da Conceição, nesta sexta-feira, 17, às 17h30min. O evento reúne artistas locais para uma homenagem à vida e obra da escritora Conceição Evaristo, autora de grandes sucessos literários como “Olhos d’água” e “Becos da Memória”. No evento também foram homenageadas as escritoras Carolina Maria de Jesus e Geni Guimarães.

O Baile da Conceição é uma celebração que exalta a força, a pluralidade e a ancestralidade das mulheres negras. A homenagem a Conceição Evaristo, uma das vozes mais importantes da literatura afro-brasileira, tem como objetivo fortalecer as vozes da periferia, promover a resistência e valorizar histórias que ecoam por todos os cantos do Brasil e do mundo.

Entre os artistas que se apresentaram, estão DJ Lolost, a “Dama dos Saraus” e guardiã de memórias do Poço da Draga, Dona Iolanda, Flamel organizador da Cururu Skate Rap e idealizador da Batalha do Half, o grupo de dança Reggae do Passinho, entre outros. LEIA TAMBÉM | Férias em Fortaleza: veja programação de janeiro na Bece Levando o nome do evento, Conceição Evaristo é uma escritora e ensaísta, nascida em Belo Horizonte (MG) em 1946. Com várias formações acadêmicas, Evaristo estreou na literatura na década de 90 na série Cadernos Negros – antologia editada anualmente pelo grupo Quilombhoje, de São Paulo, um coletivo de escritores afro-brasileiros reunidos, desde 1978.

As obras da escritora abordam poesia, contos, romances e ensaios literários, tratando de assuntos relacionados à educação, gênero e relações étnicas na sociedade brasileira. “Quanto mais pessoas periféricas fazendo arte, sempre é um momento para celebrar”, diz idealizador do evento

Ao O POVO, a superintendente da Bece Suzete Nunes, 60, explica que além do dever primordial com a leitura, a biblioteca possui o dever de inclusão. “O baile vem como uma ação dentro da programação cultural. [Estamos] buscando conectar a cidade com uma cena artística e poética da juventude, mas tendo como foco o protagonismo negro”. O mediador social da Bece e um dos idealizadores do evento, Alisson Barbosa, 33, conta que o evento foi pensado para aproximar cada vez mais o público. “A gente quer que eles [público] tenham cada vez mais o sentimento de pertencimento e consiga estar mais aqui”.

“Quanto mais pessoas periféricas estiverem fazendo arte, sempre é um grande momento para celebrar. Eu acho que a importância [do evento] está nisso, no poder de celebração que a gente tem e da união das pessoas, da valorização de pessoas periféricas”, finaliza. Natyelle Martins, 29, conta que a equipe tentou “buscar a questão da ancestralidade mesmo enraizada e referenciada no povo negro”. “Hoje a gente ainda tem um público que a gente acolhe, mas ele é ainda um público que tem cor, classe social e aqui é um equipamento de cultura do Estado, né? O Estado tem esse dever de levar a literatura, a arte, a cultura para toda essa galera”.

A fundadora da Feira Negra, Adriana de Maria, 45, explica que o objetivo da feira é fazer com que pessoas negras pudessem ter uma fonte de renda. Para ela, o evento, que é voltado a questões sociais, é importante pois gera apoio. “Nós também somos beneficiados de alguma maneira, né? Direta ou indiretamente e a gente cola com toda movimentação que seja pelo trabalhador”, finaliza. Mais conhecido como Flamel, o produtor cultural Rafael de Araújo Montes, 23, relata que ser convidado para o evento é muito gratificante. “É gratificante ser chamado por mim mesmo, como profissional e como construção de carreira. É muito bom”.