Bece recebe mostra fotográfica de crianças da comunidade da Graviola

Nesta sexta-feira, 25, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) recebe a exposição fotográfica “Graviola, Presente”. Com imagens feitas por crianças da comunidade da Graviola, localizada no Centro, a mostra segue aberta até o dia 30 de outubro no equipamento cultural.

Resultado da 3ª edição do projeto “Se Essa Casa Fosse Minha”, promovido pela Rede Cria, a exposição traz criações feitas por 11 crianças da região durante o ciclo de atividades realizadas nos meses de julho, agosto e setembro.

