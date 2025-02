Festa em Fortaleza celebra novo álbum de Lady Gaga em março

A Haus Music Brasil, casa de shows localizada nos arredores do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, se prepara para uma festa que irá celebrar o retorno da cantora Lady Gaga ao pop.

No sábado, 8 de março, dia seguinte ao lançamento do novo álbum "Mayhem" da norte-americana, a casa receberá, a partir das 21 horas, a festa Alien Territory, um tributo com DJs e bandas que rememoram a carreira da artista.