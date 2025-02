Bloco Chão na Praça reúne atrações em festas no Dragão do Mar

Pré-Carnaval do Dragão do Mar terá apresentações gratuitas do Bloco Chão na Praça com Farra na Jangada, Camaleões do Vila, Tambores Carnavalescos, Bloco Unidos da Cachorra e Os Transacionais

Com início na quinta-feira, 20, o Bloco Chão na Praça leva tradição e alegria para as ruas que ligam o Centro à Praia de Iracema.

A região do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura se prepara para uma programação especial que vai movimentar a agenda de Pré-Carnaval nas próximas semanas.

Na data de estreia, às 18h30min, a abertura da festa fica por conta do Farra na Jangada, que inicia a folia no Pavilhão Atlântico, localizado no Poço da Draga.

Na sequência, a atração direciona o público para a Praça Verde, onde o evento será comandado pelo Os Transacionais com o Camaleões do Vila.

Já na quinta-feira seguinte, dia 27, o momento inicia na Praça das Artes, localizada no Porto Dragão, com apresentação dos Tambores Carnavalescos, às 18h30min. De lá, o grupo parte para Praça Verde, onde Os Transacionais recebem a bateria do Bloco Unidos da Cachorra.