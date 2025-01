Colostomia definitiva: o que é o procedimento feito por Preta Gil

Reprodução/Instagram A cantora Preta Gil já havia usado uma bolsa de colostomia temporária em 2023 Em meio ao tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil, de 50 anos, contou em suas redes sociais que está usando uma bolsa de colostomia definitiva. O item, acoplado no corpo após uma cirurgia, permite que as fezes e gases sejam eliminados do intestino grosso diretamente para a bolsa coletora que fica fixada no abdômen.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez, eu tive que colocar uma bolsinha definitiva, e não provisória, como foi a do ano passado", afirmou a cantora, internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

"Vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela. E as enfermeiras de ileostomia [procedimento de abertura no intestino delgado] estão me dando aulas e dicas de como será em casa", disse, em vídeo postado em suas redes no domingo (26/01). Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) em 2023, após exames terem apontado a presença de um tumor do tipo adenocarcinoma na porção final do órgão. No mesmo ano, a cantora fez uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso devido aos tumores e usou uma bolsa de colostomia temporária.

O item foi retirado no mesmo ano, após a cantora anunciar que o câncer estava em remissão. No entanto, meses depois, Preta revelou que, durante exames de rotina, descobriu que o câncer havia voltado. Em 2024, ela precisou amputar o reto como parte do tratamento.

Em 29 de dezembro, foi submetida a um novo procedimento cirúrgico, que durou 21 horas, e removeu novos tumores do intestino grosso. 'Ia ao banheiro 30 vezes ao dia antes da cirurgia': as jovens que combatem preconceito com bolsas de ostomia

Lipedema: a 'nova' doença na lista da OMS que talvez você tenha sem saber Como é a cirurgia "Estomia" se refere a um procedimento cirúrgico de abertura em algum órgão — como a colostomia, no intestino grosso ou cólon; gastrostomia, no estômago; nefrostomia, no rim; ureterostomia, no ureter; e vesicostomia, na bexiga. Na colostomia, após a anestesia geral, é feita uma ligação do intestino grosso com uma abertura na parede do abdômen do paciente. Nessa abertura, é colocado o equipamento de colostomia.

A bolsa, geralmente de plástico, fica acoplada a uma placa de silicone adesiva, grudada na pele ao redor do estoma (abertura criada cirurgicamente no corpo). "Uma vez que o pedaço do intestino é colocado na parede abdominal, o paciente passa a não ter um o controle fino da evacuação", explica Rodrigo Perez, chefe do núcleo de coloproctologia e intestinos do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O local exato da colostomia é definido com o paciente acordado, para que ele, juntamente com o médico, determine a posição mais confortável para a colocação da "bolsinha".