'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional; Fernanda Torres a Melhor Atriz

Torres também foi indicada à estatueta de Melhor Atriz pelo papel de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, morto durante a ditadura militar.

Em uma disputa inédita, "Ainda Estou Aqui" concorre ao prêmio de Melhor Filme com "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Fernanda Torres concorrerá ao Oscar de Melhor Atriz com Demi Moore ("A Substância"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Mikey Madison ("Anora").

Já na categoria de Melhor Filme Internacional, o longa de Salles disputará a estatueta com "Emilia Pérez" (França), "A Garota da Agulha" (Dinamarca), "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha) e "Flow" (Letônia).

O longa, que fez uma bela trajetória nesta temporada de prêmios que terminará com a entrega do Oscar, foi indicado em categorias muito concorridas, como Melhor Direção para Audiard, Melhor Atriz para a espanhola Karla Sofía Gascón - que fez história ao se tornar na primeira mulher trans a obter este reconhecimento -, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Filme Internacional e Melhor Canção, entre outras.

O filme, uma produção da Netflix, desbancou "O Tigre e o Dragão" e "Roma" (cada um com dez indicações) como o mais indicado em língua não inglesa - o longa foi filmado quase totalmente em espanhol.

"Emilia Perez", um musical audacioso dirigido pelo francês Jacques Audiard sobre um violento barão das drogas mexicano que passa por uma redesignação de gênero para viver como mulher, lidera a disputa, com 13 indicações.

"Um completo desconhecido", filme biográfico de Bob Dylan, e "Conclave", a saga sobre as lutas internas no Vaticano, tiveram oito indicações cada um.

Seguem-no a épica sagra migratória "O Brutalista" e a adaptação musical da Broadway "Wicked", com dez indicações cada.

Apesar disso, a 97ª cerimônia de entrega do Oscar foi mantida para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia (EUA).

Especialistas como Pete Hammond, da publicação Deadline, previram uma maior influência dos eleitores internacionais da Academia, visto que muitos membros locais ainda estão sofrendo as consequências das chamas.

O prazo para votar foi estendido este mês, devido ao fogo, que assolou a capital do entretenimento e deixou ao menos 28 mortos e dezenas de milhares de evacuados.

- "O Aprendiz", na mira de Trump -

Na categoria de Melhor Interpretação Masculina estão na disputa Adrien Brody ("O Brutalista"), Timothee Chalamet ("Um Completo Desconhecido") e Ralph Fiennes ("Conclave").

Assim como Colman Domingo ("Sing Sing") e Sebastian Stan, no papel de um Donald Trump jovem no filme biográfico "O Aprendiz", que, segundo especialistas, poderá ser visto como um manifesto político no momento em que o republicano de 78 anos volta à Casa Branca.

O filme sofreu ameaças de processo dos advogados de Trump, particularmente por uma cena em que o presidente recém-empossado aparece violentando a esposa.

