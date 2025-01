Ainda Estou Aqui vai ganhar Oscar? Principal agregador de críticas responde

Entre os filmes concorrentes à categoria de Melhor Filme do Oscar 2025, Ainda Estou Aqui se destaca com as melhores avaliações no Rotten Tomatoes / Crédito: Reprodução/ Sony Pictures

Principal agregador de críticas, o Rotten Tomatoes tem dado destaque ao filme Ainda Estou Aqui, uma produção brasileira indicada a três categorias no Oscar 2025. Entre os filmes selecionados como Melhor Filme, o longa brasileiro possui nota maior. Na principal estreia da noite, além do filme brasileiro, os outros selecionados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foram Emilia Pérez, O Brutalista, Anora, Conclave, Um Completo Desconhecido, Nickel Boys, Wicked, Duna: Parte 2 e A Substância.

A título de comparação, no Rotten Tomatoes, entre os últimos cinco vencedores do Oscar de Melhor Filme, apenas Parasita — o vencedor de 2020 — possui uma nota superior à de Ainda Estou Aqui. O longo sul-coreano atingiu incríveis 99% de aprovação entre os críticos, com mais de 400 avaliações.

Oscar 2025: Ainda estou aqui é indicado em três categorias

Entre as expectativas esperadas, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres. Tanto a obra quanto um artista concretizaram suas nomeações. O longa-metragem dirigido por Walter Salles foi elegível para oito categorias, mas conseguiu ser limitado em três delas.

Rotten Tomatoes: filme brasileiro lidera ranking entre os indicados ao Oscar 2025

Entre os 10 selecionados para a categoria de Melhor Filme, Ainda estou Aqui se destaca por ter as seguintes avaliações no Rotten Tomatoes: 95% entre os melhores críticos e 98% entre os espectadores. Adversário do longa brasileiro nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, Emília Pérez tem o desempenho mais prejudicado no agregador de críticas, com apenas 76% de aprovação entre os críticos e 33% entre os espectadores. Confira o ranking com as melhores notas do Rotten Tomatoes entre os melhores filmes segundo o Oscar:

Ainda estou aqui (95% críticos/ 98% público) Anora (93% críticos/ 90% público) Conclave (93% críticos/ 86% público) O Brutalista (93% críticos/ 83% público) Duna, Parte 2 (92% críticos/ 95% público) Nickel Boys (90% críticos/ 78% público) A Substância (89% críticos/ 75% público)

Wicked (88% críticos/ 95% público) Um completo desconhecido (80% críticos/ 96% público) Emília Pérez (76% críticos/ 33% público)

Rotten Tomatoes: a história do site

O Rotten Tomatoes foi fundado em 1998 por uma pequena equipe, composta majoritariamente por asiáticos-americanos. O site se destacou entre as startups emergentes da época, especialmente na década de 2000. O objetivo inicial do site era bem distante da autoridade cinematográfica que representa hoje. E qual foi o filme que impulsionou tudo? A Hora do Rush.