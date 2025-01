Cartunista vencedor do Pulitzer é preso por pornografia infantil

Segundo declaração do Xerife do Condado de Sacramento à imprensa, o artista, 49 anos, foi preso após investigações que começaram por meio de uma denúncia do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas .

Vídeo gerados por IA

Os detetives demoraram meses até descobrir que Bell pode estar conectado a um perfil que compartilhou 134 vídeos de abuso sexual envolvendo menores de idade. Alguns desses conteúdos, segundo autoridades locais, foram gerados por ele por meio de inteligência artificial, atitude que também configura crime na Califórnia.

O cartunista Bell está preso na prisão Sacramento por crime considerado grave, com direito a fiança no valor de US$ 1 milhão (mais de R$ 6 milhões). Até o momento, não houve pronunciamento público do cartunista ou de sua família.

Quem é Darrin Bell?

O cartunista Darrin Bell ganhou visibilidade mundial ao se tornar o 1º cartunista negro a ganhar o prêmio Pulitzer, em 2019. Neste ano, ele lançou a nova HQ “A Conversa” no Brasil, com história que retrata a sua própria vida e relatos que moldaram seu comportamento da infância à fase adulta.