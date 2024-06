Donald Sutherland, o Snow de ‘Jogos Vorazes’, morre aos 88 anos

O ator canadense Donald Sutherland morreu nesta quinta-feira, 20, aos 88 anos de idade. A informação foi confirmada pela família ao site Deadline. O ator morreu em sua casa localizada em Miami, nos Estados Unidos.

Com mais de 60 anos de carreira, o artista é conhecido pelos papéis em “Os Doze Condenados” (1967), “M*A*S*H” (1970), “Cafajestes” (1978), “Cowboys no Espaço” (2000), “Orgulho e Preconceito” (2005) e outros sucessos do cinema. Um de seus personagens de destaque foi o Presidente Snow, da franquia “Jogos Vorazes”.

"Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixe intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida”, escreveu Kiefer Sutherland, filho do ator, em seu perfil no X (Twitter).