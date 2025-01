‘Sabia que minha filha ia ganhar’, afirma Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, foram as primeiras atrizes brasileiras a serem indicadas ao Globo de Ouro

A atriz Fernanda Montenegro comentou sobre a vitória de sua filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro 2025 . Realizada na noite de domingo, 5, a cerimônia de cinema e televisão internacional premiou a brasileira na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua interpretação de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”.

Aos 95 anos de idade, Fernanda Montenegro foi a primeira atriz brasileira a ser indicada à categoria do prêmio internacional. O momento ocorreu em 1999, com o longa-metragem “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles.

Junto ao cineasta, após 25 anos do feito da mãe, Fernanda Torres foi indicada por seu papel em “Ainda Estou Aqui”, como a advogada Eunice Paiva.

Celebrando a conquista no Globo de Ouro, a atriz carioca de 59 anos se tornou a primeira brasileira premiada no evento, desbancando Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson.