Diretor de ‘Rivais’ deixa Globo de Ouro após perder em categoria

No momento registrado pelo Deadline, site especializado em audiovisual, Luca deixa o evento realizado no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, logo após o anúncio do vencedor da categoria em que concorria.

Diretor de “Rivais”, filme estrelado por Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, o italiano também tem no currículo os longas-metragens “Call Me by Your Name” (2017), “Suspiria” (2018) e “Queer” (2024).

Veja momento em que diretor de 'Rivais' deixa Globo de Ouro após perder para 'Emília Perez':

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino’s Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi

Fernanda Montenegro celebra vitória da filha no Globo de Ouro; veja reações

Concorrendo em quatro categorias, “Rivais” venceu apenas em Melhor Trilha Sonora Original. O motivo do “abandono” de Luca do evento se deu após a derrota contra “Emília Perez” em Melhor Filme Musical ou Comédia.

A produção do francês Jacques Audiard foi indicada em 10 categorias, vencendo em quatro – tendo derrotado o brasileiro “Ainda Estou Aqui” em Melhor Filme em Língua Não Inglesa.