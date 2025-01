Joelma lança projeto audiovisual especial: "Sinto que o Pará está no topo"

JOELMA é confirmada pela Prefeitura no Réveillon de Fortaleza / Crédito: Anderson Torres/Divulgação

Os fãs de Joelma ganharam um presente neste final de ano. Gravado no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, o novo projeto audiovisual da cantora foi lançado nesta segunda-feira, 30. Os áudios foram disponibilizados nas plataformas digitais às 12 horas, enquanto os clipes serão lançados no Youtube às 21 horas.

Novo projeto de Joelma conta com participações especiais O projeto contém mais de 20 faixas ao vivo, entre elas destacam-se "Voando pro Pará", uma parceria com o DJ e produtor Pedro Sampaio; "Balanço do Norte", que reúne grandes nomes da música nortista, como Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, Valéria Paiva e a Banda Xeiro Verde.

Outra parceria especial é na canção “Aquele Alguém”, faixa em que Joelma apresenta a jovem cantora Zaynara ao Brasil, e traz uma sonoridade marcante e autêntica. “Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho que fizemos em Belém. Foi uma gravação especial, ainda mais por me sentir em casa, e ver tudo se concretizando dessa forma me enche de orgulho. Esse projeto é um presente para todos os meus fãs e para todos os paraenses, que sempre me apoiaram ao longo da minha carreira", afirma a cantora. "Eu sinto que o Pará está realmente no topo, e sou muito grata por ser uma das representantes desse estado maravilhoso, com sua cultura rica e cheia de força" Joelma