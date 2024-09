Cantora Joelma é declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A cantora Joelma, ícone do Calypso, recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. O reconhecimento se deu nesta terça-feira, 24, após aprovação em unanimidade do Projeto de Lei n.º 715/2023, que declara as obras da artista como patrimônio paraense.

“A artista leva a cultura do Pará aos quatro cantos do mundo, destacando os ritmos e danças característicos do Estado”, afirma a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), autora da proposta.

Nascida em Almeirim, na região do Baixo Amazonas, no Pará, Joelma da Silva Mendes é considerada um dos nomes mais relevantes da música paraense. Ícone do Calypso, gênero musical típico da região, a cantora e dançarina possui uma carreira de 30 anos.