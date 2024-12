Joelma confirmada no Réveillon de Fortaleza após polêmica com prefeito de Cametá Após show de Joelma ser suspenso na cidade de Cametá, Justiça reverte os efeitos e garante o show da cantora no município paraense. Prefeitura de Fortaleza confirma que festa da artista está mantida às 3h30min do dia 1º de janeiro. Assessoria da cantora informou que apresentação no município paraense será em 30 de janeiro 19:26 | 28/12/2024 Autor George Sousa George Sousa Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Joelma é confirmada pela Prefeitura no Réveillon de Fortaleza / Crédito: Anderson Torres/Divulgação

O prefeito de Cametá (PA), Victor Cassiano, questionou neste sábado, 28 de dezembro, a realização do show da cantora Joelma no Réveillon de Fortaleza após conseguir reverter na Justiça a proibição da apresentação da artista no município paraense. Porém, apesar de dar a entender em suas redes sociais que a festa no Ceará não teria mais a artista, a Prefeitura de Fortaleza confirmou ao O POVO que a apresentação ocorrerá às 3h30min do dia 1º de janeiro, no Aterro da Praia de Iracema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sexta-feira, 27, os fortalezenses foram surpreendidos com a confirmação da cantora paraense Joelma no Réveillon 2025 da Cidade, que ocorre da terça-feira, 31, para quarta-feira. O anúncio foi feito pela própria cantora por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura.

“Espera que eu estou chegando para a gente fazer uma festa da virada inesquecível, nesse lugar lindo, que eu amo tanto. Junto com vários nomes da nossa música brasileira”, disse a cantora Joelma. Entretanto, assim que teve vitória na Justiça, o prefeito de Cametá comemorou nas redes sociais: “Pronto, tá resolvido! Fortaleza é porra, Réveillon vai ser com Joelma em Cametá (PA). Decisão foi favorável ao recurso do município à Justiça!”, escreveu o prefeito Victor Cassiano na legenda da publicação. Prefeito de Cametá, Victor Cassiano confirma participação da cantora Joelma no réveillon da cidade Crédito: Reprodução/Instagram @victorcassianooficial

Show de Joelma tinha sido suspenso em Cametá A apresentação da cantora Joelma no evento de fim de ano em Cametá havia sido cancelada por decisão judicial, mas a posição foi revertida. Ação popular questionava os gastos de R$ 500 mil com o cachê da cantora, além de outras despesas que somariam R$ 850 mil, medida tomada inicialmente pelo juiz José Matias Santana Dias, da 2ª Vara Cível da cidade. Desde novembro a cidade de Cametá se encontra em um estado de emergência e vulnerabilidade devido à seca, além de outros problemas ambientais que afetam a região.

Martiniano Barros Cunha, autor da ação que havia cancelado o show de Joelma, e sócio de uma empresa de eventos, defendeu que o uso dos recursos financeiros públicos deveriam ser investidos em áreas prioritárias como saúde e infraestrutura, ao invés de serem gastos com grandes festividades. Outro ponto defendido por Martiniano foi que a contratação da cantora Joelma para o show do Réveillon da cidade violava os princípios de moralidade e eficiência administrativa, principalmente neste momento de crise econômica e social em que se encontra Cametá. Prefeitura de Cametá recorreu da decisão da justiça O Ministério Público do Pará (MP-PA) manifestou-se a favor da suspensão do show de Joelma em Cametá, e a prefeitura da cidade recorreu da decisão na sexta-feira, 27, destacando que os valores destinados ao evento são oriundos do Fundo Municipal da Cultura, não afetando verbas de setores essenciais como saúde e educação.