Com apenas 1 mulher, veja como fica o Réveillon de Fortaleza 2025

"Parcerias insuficientes" motivou redução do Réveillon de Fortaleza para apenas 1 dia; evento na Capital terá apenas uma atração feminina na programação

Uma das festas de fim de ano mais aguardadas do Brasil, o Réveillon de Fortaleza 2025 sofreu uma grande alteração na grade de programação.

Inicialmente marcado para acontecer de 29 a 31 de dezembro , o Réveillon de 2025 será realizado apenas no dia 31, a data da virada de ano .

Conforme o prefeito de Fortaleza, com a modificação causada por “parcerias insuficientes para pagar as atrações”, o evento realizado no Aterro da Praia de Iracema terá apenas seis shows musicais.

Dentre os nomes que seguem na programação, estão os cearenses Matuê e Paulo José e o pernambucano Henry Freitas, que compartilham a noite do dia 31 junto com a banda Paralamas do Sucesso – que retorna para o evento após apresentação na virada de 2024 – e Pedro Sampaio.