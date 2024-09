Maria Bethânia e Caetano cantam hit de Joelma em show; veja vídeo

Os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso surpreenderam os fãs de Belém ao cantarem a música “Voando Pro Pará”, da cantora Joelma, no show de sábado, 28. A apresentação faz parte da turnê "Caetano&Bethânia", que vai passar por várias cidades brasileiras.

Em Belém, o show aconteceu no estádio do Mangueirão e a música de Joelma foi acrescentada ao setlist do show, que conta com 40 músicas. O momento viralizou nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui