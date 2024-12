Mais buscados no Google: veja filmes e séries que marcaram 2024

As séries e filmes mais procurados pelos brasileiros em 2024 refletem a diversidade de sucessos do ano / Crédito: Divulgação/ Netflix; Disney; Prime Vídeo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As continuações reforçam a preferência do público por histórias com uma bagagem consolidada. Buscar um novo filme de uma franquia é, muitas vezes, uma maneira de explorar mais sobre aquele universo narrativo. Entre os lançamentos, vale destacar também a permanência de Oppenheimer no top 10 pelo segundo ano consecutivo, além do drama brasileiro Ainda Estou Aqui.

Nas séries, que vêm se equiparando cada vez mais em qualidade e popularidade ao conteúdo cinematográfico, os destaques incluem a adaptação do jogo Fallout e a minissérie Bebê Rena, que retrata a história real de um perseguidor (stalker). Fechando o top 3 está a icônica série de heróis The Boys, a única entre as mais marcantes que já possui mais de uma temporada. Mais buscados no Google: filmes que marcaram 2024 Entre os filmes mais marcantes de 2024, seja em bilheteria ou em popularidade, o top 2 é dominado por produções da Disney para públicos distintos: Divertidamente 2 e Deadpool & Wolverine. O primeiro conquistou o público infantil, explorando a progressão emocional de Riley Andersen. O filme introduz novas emoções, como Ansiedade, Vergonha, Inveja e Tédio, ao lado das já conhecidas Alegria, Raiva e Tristeza.

Por outro lado, Deadpool & Wolverine atraiu um público totalmente diferente. Pela primeira vez, o “anti-herói tagarela” entrou oficialmente no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, tornou-se a produção dessa faixa etária com a maior bilheteria da história. Confira os filmes mais marcantes de 2024, segundo o Google, e onde assisti-los:

“Divertida Mente 2” (Disney + - Assinatura)

“Deadpool & Wolverine” (Disney + - Assinatura)

“Ainda Estou Aqui” (Cinemas)

“A Forja” (Apple TV, Prime Vídeo e YouTube - Alugar)

“Meu Malvado Favorito 4” (Apple TV, Prime Vídeo e YouTube - Alugar)

“Oppenheimer” (Prime Vídeo - Assinatura)

“Planeta dos Macacos: O Reinado” (Disney + - Assinatura)

“Pobres Criaturas” (Disney + - Assinatura)

“Todos Menos Você” (MAX - Assinatura)

“Saltburn” (Prime Vídeo - Assinatura)

Filmes como Wicked e Moana 2 também se destacaram em bilheteria, mas, por terem estreado nos últimos meses de 2024, não entraram no ranking anual. Mais buscados no Google: séries que marcaram 2024 As séries continuaram a conquistar públicos diversos em 2024. A mais popular foi Fallout, produção da Prime Video que adapta a famosa franquia de jogos e retrata um futuro pós-apocalíptico. Em segundo lugar ficou Bebê Rena, uma minissérie da Netflix. Dividida em sete episódios, a produção habitua o show autobiográfico de Richard Gadd, contando sua experiência real como vítima de perseguição e abuso sexual aos 20 anos.