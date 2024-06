Divertida Mente 2: quando chega ao Disney+? Descubra

Filme ficará 100 em cartaz no cinema e pode chegar ao streaming no segundo semestre deste ano; veja quando Divertida Mente 2 chegará no Disney+

A sequência de Divertida Mente estreou nos cinemas nessa quinta-feira, 20, apresentando a protagonista, Riley, agora na adolescência. As emoções da garota - Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho - também têm novas companhias na trama.

São apresentadas as emoções Ansiedade, Vergonha, Inveja e Tédio, os novos sentimentos que acompanharão Riley na nova fase de sua vida.

A franquia começou em 2015, com o lançamento do primeiro filme. No mesmo ano, a Disney também lançou o curta-metragem “O Primeiro Encontro de Riley”, mostrando as reações dos pais da garota quando um garoto vai buscá-la para um encontro.