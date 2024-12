'O Senhor dos Anéis' ganha adaptação em anime com 'A Guerra dos Rohirrim'

Sem elfos, anões ou hobbits, "O Senhor dos Anéis" retorna às telonas neste mês com um novo filme japonês em estilo anime, uma obra que se concentra nos guerreiros humanos do universo fictício de J.R.R. Tolkien.

Os cineastas exploraram as diversas histórias que Tolkien escreveu como notas de rodapé para seus amados romances.

Em vez disso, o novo filme está "enraizado no drama e na emoção humana (...) na ganância e no poder", explicou o japonês, que trabalhou em versões animadas de "Guerra nas Estrelas" e "Blade Runner".

"A Guerra dos Rohirrim" se passa em Rohan, o reino de guerreiros cavaleiros com aparência viking, que se destacaram no filme de Jackson de 2002 "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres".

O filme revisita locais chave daquela produção, como o épico campo de batalha de Helm's Deep, e é narrado por Miranda Otto, que interpretou uma heroica guerreira rohan na trilogia de Jackson.

A trama começa com o ambicioso lorde Freca conspirando para casar seu filho com Hera, a filha do rei de Rohan.