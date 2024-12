Mais buscado no Google: veja tudo o que os brasileiros pesquisaram em 2024

O Google divulgou nesta terça-feira, 10 de dezembro, as principais buscas feitas por brasileiros na ferramenta de pesquisa neste ano de 2024. A plataforma levantou as principais tendências de pesquisa, os principais assuntos e até as maiores dúvidas.



Entre as categorias, estão as principais buscas, as principais personalidades e os principais atletas. As mortes que marcaram o ano e os acontecimentos em geral que deixarão 2024 na memória também foram apresentados.

Ainda foram divulgados os principais “por quês”, "o que é" e “como fazer” dos brasileiros.