Filho de Viih Tube e Eliezer faz 1 mês e ganha festa no hospital

Ravi, filho do casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer, completou nesta quarta-feira, 11, seu primeiro mês de vida. Internado desde o dia 24 de novembro, o recém-nascido está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma “doença rara e grave”.

Celebrando o nascimento do bebê, a ex-participante do Big Brother Brasil compartilhou em seu perfil do Instagram um texto em que felicita o filho mais novo.