Filho de Viih Tube e Eliezer é diagnosticado com doença rara, revela ex-BBB

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, nasceu no dia 11 de novembro e está internado. Seu pai divulgou o diagnóstico de uma doença rara / Crédito: Reprodução/ Instagram

Segundo filho do casal Eliezer e Viih Tube, Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, permanece internado em um leito de alta complexidade (UTI). Neste sábado, 30, o pai do recém-nascido revelou o diagnóstico de uma doença rara.



Por meio das redes sociais, Eliezer, de 34 anos, divulgou o reconhecimento da doença, que, segundo ele, é "rara e grave". O ex-participante do Big Brother Brasil não revelou qual seria a enfermidade do filho.

“O caso dele tem sido desafiador para nós e para os médicos, considerando que ele é um bebê a termo. É uma doença rara e grave. Bebê a termo significa um bebê que não é prematuro. Então, até por isso, é difícil, e nem consigo explicar aqui. Estamos aprendendo um pouco a cada dia”, afirmou Eliezer. Ravi é diagnosticado com doença rara: Eliezer tranquiliza Apesar de falar sobre o diagnóstico grave, Eliezer tranquilizou os fãs do casal e disse que Ravi permanece bem. “Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele está bem. Isso até surpreende os médicos, porque bebês na mesma condição que ele costumam ficar muito piores”, afirmou, com o intuito de acalmar os seguidores. O pai de Ravi e Lua, primogênita do casal, ainda pediu que os fãs parem de especular que as complicações de saúde do filho sejam decorrentes de algo relacionado à mãe da criança.