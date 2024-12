Viih Tube e Eliezer atualizam quadro de saúde do filho: 'Esperançosos'

O pronunciamento vem 15 dias após o início do enfrentamento da doença da criança. Ravi está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os influenciadores digitais e empresários Viih Tube e Eliezer se pronunciaram, neste domingo, 8, sobre o quadro de saúde do filho recém-nascido, Ravi. Via redes sociais, eles contaram que a equipe médica deve reintroduzir o leite materno à dieta do bebê já nesta segunda.

O pronunciamento vem 15 dias após o início do enfrentamento da doença da criança. Ravi está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sofre de uma doença “rara e grave” e foi submetido a um tratamento que incluiu a inserção de um cateter no coração.