Viih Tube atualiza estado de saúde do filho: ‘Melhor a cada dia'

A influenciadora Viih Tube comentou pela primeira vez sobre o estado de saúde de Ravi, seu filho com Eliezer. Nascido no dia 11 de novembro , o bebê está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 24.

“Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem, mas eu entendo, sei que é Deus. E não preciso de nenhuma explicação além dessa”, desabafou Viih Tube em postagem no Story nesta segunda-feira, 2.

Viih Tube revela que Ravi não fez cirurgias

Pedindo para pararem com as “notícias falsas”, a ex-participante do BBB afirmou que Ravi não fez cateterismo, sequer foi submetido a uma cirurgia. “Não é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartamos isso logo no começo.”, acrescentou.