Filho de Viih Tube e Eliezer é internado 15 dias após nascimento

Ravi, filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer, foi internado após sofrer complicações de saúde Crédito: Reprodução/Instagram @eliezer

Ravi, filho mais novo de Viih Tube e Eliezer, está internado desde o domingo, 24, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi revelada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que detalhou que o recém-nascido também precisou ser submetido a uma cirurgia, realizada na terça-feira, 26. Conforme a comunicadora, o filho do casal de influenciadores, que nasceu no dia 11 de novembro com 3,7 kg e 49 cm, sofreu complicações na saúde, sendo necessário a internação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao Gshow, a assessoria dos ex-participantes do Big Brother Brasil confirmou a internação do bebê e mencinou que Viih e Eliezer não irão se manifestar por estarem focados na recuperação do filho, pedindo “colaboração de todos” durante o momento delicado.