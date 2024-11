Eliezer conta que passou por cateterismo de emergência e ficou em UTI

O influencer, designer, empresário e ex-BBB Eliezer, de 34 anos, revelou neste domingo, 24, por meio de stories em seu perfil da rede social instagram, que passou por um cateterismo de emergência e ficou na UTI por um dia.

O fato ocorreu três dias antes do nascimento do filho caçula, Ravi, e ficou na UTI por um dia. O segundo filho com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube, de 24 anos, nasceu no dia 11 de novembro.