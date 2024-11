Mestres da cultura se reúnem no 16º Encontro Mestres do Mundo

De 5 a 7 de dezembro, Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo recebe o XVI Encontro Mestres do Mundo

Com mais de 30 atividades culturais gratuitas , o evento reunirá mestres da cultura popular , além de representantes das culturas indígenas e afro-brasileiras.

O Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo receberá, de 5 a 7 de dezembro, o XVI Encontro Mestres do Mundo .

Durante os três dias de celebração, haverá rodas de saberes, homenagens, oficinas, shows musicais, mesas temáticas, feiras de economia criativa e solidária, além do Simpósio de Patrimônio Imaterial , em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) .

Como abertura do evento, o Centro Cultural realizará o tradicional cortejo, que integra as diversas manifestações dos tesouros vivos do Ceará.

O XVI Encontro é promovido pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte.

Origens do Encontro Mestres do Mundo

Realizado desde 2005, o Encontro Mestres do Mundo promove um amplo diálogo entre os tesouros vivos e estudantes, professores, pesquisadores, moradores, além de mestres de outros estados e países.