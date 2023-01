Ministério da Cultura: cearense Henilton Menezes assume secretaria

O gestor e jornalista cearense Henilton Menezes foi oficializado como titular da secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura na posse da ministra Margareth Menezes. O evento ocorreu na noite desta segunda, 2. O Ministério da Cultura está sendo retomado no governo do presidente Lula (PT) após quatro anos do rebaixamento da pasta a uma secretaria, promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sobre o assunto Liniker no Roda Viva: "Pessoas brancas tentam inviabilizar nosso poder"

"Manter, aperfeiçoar e inovar": os desafios de Luisa Cela à frente da Secult

Fabiano Piúba assume secretaria do Ministério da Cultura de Lula

Margareth Menezes anuncia "orçamento histórico" para a Cultura

Henilton assumirá uma pasta que guarda relação com a que ocupou no MinC entre 2010 e 2013, a secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC. O novo secretário é, ainda, autor do livro "A Lei Rouanet – Muito além dos (F)atos", que traz informações sobre o instrumentos de incentivo. Ele também foi gestor no Banco do Nordeste, além de trabalhar como produção cultural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à Rádio O POVO CBN em 30 de dezembro de 2022, antes de assumir oficialmente o cargo, Henilton abordou o momento de reconstrução do ministério e algumas prioridades de ação.

"Ele foi praticamente destruído, estamos encontrando um ministério depauperado com uma série de problemas muito graves, inclusive de gestão com relação ao principal mecanismo de incentivo, que é a Lei Rouanet", afirmou o hoje secretário.

"Temos algumas ações que vamos começar em 2023 para facilitar o acesso (à lei), desenvolver modelos de apresentação de projetos e também de prestação de contas mais simplificados", adiantou, em referência à democratização do mecanismo. "É possível que o Ministério consiga enxergar proponentes distintos de forma distinta, para de fato ter a possibilidade de acesso por todos, em qualquer região do País, em qualquer cidade brasileira", explicou.



Outro nome cearense também compõe o secretariado do Ministério da Cultura: o de Fabiano Piúba, que foi secretário da pasta estadual do setor entre 2016 e 2022. Ele assume a Secretaria de Formação, Livro e Leitura na retomada do MinC.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags