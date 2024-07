Mestres da Cultura homenageiam Gilberto Gil em mostra no Cariri

Mestres da Cultura expõem obras inspiradas na carreira de Gilberto Gil em mostra no Centro Cultural do Cariri; abertura acontece um dia após entrega de título de Doutor Honoris Causa

A relação entre o cantor e compositor Gilberto Gil e a região do Cariri, no Ceará, será explorada na exposição "Debaixo do Barro do Chão", disponível no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo a partir do dia 11 de julho.

A mostra tem curadoria de Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC), e é construída a partir de obras de mestres da cultura do Ceará que se conectam com a vida e o trabalho de Gil.

