Chacina da Candelária: o que aconteceu? Relembre caso da série da Netflix

A minissérie brasileira Os Quatro da Candelária mostra a história de quatro jovens que vive no centro do RJ Crédito: Divulgação / Netflix

Os streamings em geral têm resgatado crimes históricos, seja contando a história de serial killers como Jeff Dahmer e o Maníaco do Parque, seja relembrando casos específicos. E é isso que a Netflix está fazendo em sua nova série, "Os Quatro da Candelária", que ambienta a narrativa na Chacina da Candelária, ocorrida no Rio de Janeiro em 1993. Irmãos Menendez: SAIBA como o caso se relaciona com ex-Menudo

A minissérie, com uma abordagem documental, apesar de usar personagens fictícios, é uma produção brasileira e estreou na plataforma nessa quarta-feira, 30 de outubro. Na construção da produção, os quatro personagens principais, embora não tenham existido, têm suas histórias baseadas em pessoas reais.

O desenvolvimento do roteiro foi fundamentado em relatos oficiais de pessoas que presenciaram a chacina ou que vivenciaram o episódio de forma mais remota. Em relação aos personagens, o objetivo é dar voz àqueles que perderam suas vidas ou que ainda estão vivos e buscam justiça até hoje. Chacina da Candelária: o que aconteceu? Relembre caso

Um dos piores casos ocorridos no Brasil nos anos 90, a Chacina da Candelária aconteceu próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro. No crime, oito pessoas morreram vítimas de tiros disparados por policiais militares contra pessoas que se encontravam naquele local. Naquele momento, cerca de 70 pessoas dormiam na entrada da igreja, quando os PMs chegaram atirando sem qualquer escrúpulo. Entre os jovens assassinados, seis tinham de 11 a 17 anos, ou seja, eram menores de idade; havia um de 18 e outro de 19.

Os nomes dos oito mortos no episódio estão inscritos em uma cruz de madeira erguida no jardim em frente à Igreja da Candelária: Paulo Roberto de Oliveira, 11 anos;



Anderson de Oliveira Pereira, 13 anos;



Marcelo Cândido de Jesus, 14 anos;



Valdevino Miguel de Almeida, 14 anos;



"Gambazinho", 17 anos;



Leandro Santos da Conceição, 17 anos;



Paulo José da Silva, 18 anos;



Marcos Antônio Alves da Silva, 19 anos.

Segundo estudos realizados por associações ligadas à Anistia Internacional, o número de vítimas foi muito maior do que os oito inicialmente contabilizados, chegando a cerca de 44 pessoas. Um ato em 2023 homenageou as vítimas da Chacina da Candelária, na qual completou-se 30 anos Crédito: Reprodução / Tomaz Silva/Agência Brasil

Chacina da Candelária: sobreviventes

Alguns sobreviventes enfrentaram tragédias decorrentes da chacina. Wagner dos Santos, um dos adolescentes que sobreviveu, foi atingido por quatro tiros. Um ano depois, sofreu um segundo atentado, mas, mais uma vez, sobreviveu. O testemunho de Wagner ajudou a identificar alguns participantes de ambos os crimes. Após o segundo ataque, ele foi colocado no Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e deixou o país com a ajuda do governo federal, enfrentando sérios problemas de saúde. Outro sobrevivente, porém com um desfecho mais trágico, foi Sandro Barbosa do Nascimento, que em 2000 sequestrou o ônibus 174 e, logo em seguida, foi morto pela Polícia. Sandro também teve sua história retratada em produções visuais.

O documentário "Ônibus 174", de José Padilha, e o filme "Última Parada 174", de Bruno Barreto, narram a trajetória desse sobrevivente que se envolveu em mais uma tragédia sete anos depois. Chacina da Candelária: culpados

A partir de investigações que contaram com relatos dos sobreviventes, sete pessoas foram investigadas e três foram condenadas. Atualmente, no entanto, todos estão em liberdade, mesmo após serem sentenciados. True crime: dicas de filmes e séries documentais sobre crimes reais no Brasil; CONFIRA