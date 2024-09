A vítima Invisível: documentário da Netflix tenta fazer justiça a Eliza Samúdio

Uma vítima apagada sob a luz da fama do assassino. É sob essa ótica que o documentário "A Vítima Invisível: o Caso Eliza Samúdio", que estreia na Netflix nesta quinta-feira, 26, pode ser descrito como uma nova lâmpada do marcante caso da morte da ex-modelo, vítima de um brutal e não totalmente elucinado assassinato. Tal cenário, por muitos anos, teve o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, como principal protagonista ao ser apontado como um dos mandantes do crime.

Em 1 hora e 44 minutos de duração, o documentário produzido pela Boutique Filmes, com roteiro de Carol Pires e Caroline Margoni e direção de Juliana Antunes, elucida quem era o que eles chamam de "vítima invisível", já que Eliza Samúdio, ainda que tivesse sido alvo do crime, ficou por muito tempo oculta da mídia. O objetivo do trabalho cinematográfico é puramente esse e isso fica claro desde os minutos iniciais.

Para que o próprio telespectador capte quem era a jovem, a sua história de infância é abordada, expondo relacionamentos familiares turbulentos e a forma como isso a afetava a ponto de ela prometer para a tia que só voltaria para casa “se tivesse rica”. Agrura esta que a colocou num caminho de busca por sucesso — ainda que não exatamente pela fama.